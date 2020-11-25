Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року, однак через арешт земельної ділянки генпідрядник будівництва не може розпочати роботи.

В Музеї Революції гідності не виключають, що в разі зволікання з проведенням слідчих дій на території майбутнього музею і в наступному році, ситуація з будівництвом меморіалу Героям Небесної сотні може стати невизначеною і потребуватиме втручання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив юрист Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції гідності Дмитро Цвітненко.

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Він повідомив, що через те, що декілька раз продовжувався строк арешту земельної ділянки, де має бути побудований меморіал Героям Небесної сотні, музей укладав з генпідрядником додаткові угоди щодо продовження термінів будівництва меморіалу.

За його словами, останній термін, на який було подовжено процес будівництва, закінчується у серпні наступного року, а у грудні закінчується 36-місячний термін сплати авансових платежів генпідряднику, що був встановлений Кабміном. Якщо генпідрядник не зможе розпочати будівельні роботи і наступного року, то вже у серпні музей не зможе вкотре продовжити строк виконання робіт, оскільки договір про авансовий платіж спливає за декілька місяців.

Цвітненко підкреслив, що в такому разі ситуація буде патовою, адже матеріали для спорудження меморіалу вже закуплені, а у грудні 2021 року спливає термін дії авансового договору.

“Оскільки Кабмін визначив нас замовником, то саме до його компетенції належатиме вирішення цього питання — що робити з коштами, які сплачені і за які музей не може відзвітувати до прийняття меморіалу на баланс”, - сказав юрист.

Щобільше, він додав, що в разі, якщо генпідрядник не зможе завершити будівництво у наступному році, то може виставити претензії музею за завдані збитки та неотриману вигоду. Вже на сьогодні генпідрядник зазнає збитків через зберігання будівельних матеріалів та саджанців дерев, які вже давно повинні бути висаджені, а матеріали - встановлені на проектне місце.

Обшуки у музеї Майдану: що відомо

19 листопада зранку в Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у себе вдома повідомив його директор Ігор Пошивайло.

За даними поліції, обшуки в музеї проводились в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм на рахунок генпідрядника було перераховано авансовий платіж у розмірі понад 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються.

Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн.

Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

Водночас у музеї Майдану заявили, що жодної копійки з коштів, виділених на будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, не вкрадено, закуплені деякі матеріали, але підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки у зв’язку з необхідністю проведення слідчих дій.

Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися через позицію Генпрокуратури, оскільки 2018 року начальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що в рамках розслідування справ Майдану на території будівництва необхідно провести додаткові слідчі експерименти щодо розстрілу мітингувальників. Влітку 2018 року за поданням Генпрокуратури на відведену під будівництво меморіалу ділянку був накладений арешт. Другою чергою планується спорудження будівлі Музею Майдану.

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Автор: Дмитро Хилюк