Землю він отримав у спадок.

Одеський активіст Дем'ян Ганул запропонував НАТО 5,3 га належної йому землі в Кіровоградській області під розміщення військової бази Альянсу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Так сталося, що у мене є право власності на понад 5 га землі в центральній частині України, яку отримав у спадок. У зв'язку з відкритим ринком землі хочу передати вищезгадану ділянку блоку НАТО в безкоштовне довічне користування", - написав активіст.

Він зазначає, що земля цілком підходить для розміщення військової бази Північноатлантичного альянсу.

За словами Ганула, відповідну заяву він направив на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, оприлюднивши фотокопію звернення. З нього випливає, що зазначена земля, яку він пропонує під дислокацію військової бази, знаходиться в Кіровоградській області.

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Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

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