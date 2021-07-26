Молода мати прийшла в соцслужбу і заявила: "Я залишаю вам дитину, у мене немає грошей її утримувати".

У Білгород-Дністровському Одеської області жінка віддала в соцслужбу свого однорічного малюка, пояснивши своїй вчинок тим, що у неї нібито немає грошей його утримувати через кредит.

Про це розповіла соцпрацівниця Діана Базиленко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, молода мати прийшла в соцслужбу і заявила: "Я залишаю вам дитину, у мене немає грошей її утримувати".

"Розпитую молоду жінку: що сталося, чому така ситуація? На що вона мені відповідає: "У мене борги, мені треба розрахуватися, а з дитиною я не можу працювати, вона заважає", - розповіла Базиленко.

На питання, для чого вона брала кредит, мати дитини відповіла: "Погуляти з подружкою".

"Ну ви уявляєте!??! На погуляти!!! Не на їжу, не на одяг і памперси дитині, а на погуляти з подружкою... у мене шок просто..." - прокоментувала соцпрацівниця.

Після цього жінку попередили, що якщо вона віддасть дитину, то їй не виплачуватимуть 4 тисячі гривень на місяць на її утримання.

"І тут саме абсурдне: моментально ця горе-мати змінює свою думку і вже передумує залишати дитину.... Ну, і скажіть мені, будь ласка: навіщо таким "матерям" діти??? Для бізнесу? Засіб для заробляння грошей????"- поставила риторичне запитання Діана Базиленко.

У підсумку, за її словами, дитину мати все-таки залишила в соцслужбі і пішла "заробляти гроші".

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Автор: Денис Прядко