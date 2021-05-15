На Хмельниччині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, якого підозрюють у побитті розпеченою коцюбою двох малолітніх дітей.
Читайте такожНа Хмельниччині батько катував маленьких дітей розпеченою кочергоюПро це повідомляється на сайті Національної поліції.
Зазначається, що 14 травня слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу - 127 (катування) та 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) та оголосили про підозру 37-річному чоловікові, який розпеченою коцюбою побив 8-річного сина та 6-річну доньку.
Слідчі з’ясували, що таким чином батько покарав дітей за непослух.
В результаті такого «виховного» процесу діти отримали опіки сідниць, ніг та спини. Усі п’ятеро дітей, які виховувалися в родині, за рішенням спеціальної комісії вилучені у батьків і перебувають у лікарні.
Чоловіка взяли під варту на період досудового розслідування.
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