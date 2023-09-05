Глава оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд вважає, що тривала окупація істотно віддалила жителів Криму від України.

Говорячи про перспективи звільнення українських територій від російської окупації потрібно відокремлювати материкову Україну від Криму, оскільки звільнення півострова – це виклик іншого масштабу.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив глава оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд, зазначивши, що тривала окупація істотно віддалила жителів Криму від України.

"Потрібно мати досяжні цілі. Звільнення материкової України - цілком можливе. Крим - це виклик іншого масштабу. Хоча б через кількість російських військ, що базуються там. Але також і тому, що анексія віддалила їх (жителів Криму. - ред.) від України", - заявив Еллвуд.

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При цьому він зазначив, що Крим поза всякими сумнівами має бути звільнений, однак для цього може знадобитися більш тонка стратегія.

"Я розумію, що це вимога президента Зеленського. Він каже, що хоче, щоб вся країна була звільнена. І я абсолютно з цим згоден. Але моя думка полягає в більш тонкої стратегії по Криму. Якщо ми згадаємо приклад Другої світової війни - Західну Німеччину і Східну Німеччину. Західна Німеччина почала процвітати, економіка зростала, всі почали насолоджуватися життям і були вільними. А як жилося в Східній Німеччині? Самі східні німці сказали: "Я не хочу, щоб мною так керували. Я хочу повернутися назад", - зазначив Еллвуд.

На його думку, кримчани можуть самі захотіти повернутися під українські прапори, однак для цього мають бути певні умови.

"Якщо Україна зможе витіснити російські війська, продемонструвати стабільність, розвивати свою економіку, вступити в ЄС і НАТО, то тоді люди в Криму скажуть: "Не так вже добре жити з росіянами. Чому б нам не повернутися власне в Україну?" Я думаю, що це правдоподібний і більш дипломатичний вихід на тлі битви, яка була б необхідна. Ви можете не завоювати всі серця і уми, тому що в Криму є люди, які схиляються до Росії, а не до Заходу. Тому переконайте їх, показуючи, що Україна – це історія успіху в довгостроковій перспективі", - заявив Еллвуд.

Він також зазначив, що заяви деяких експертів про те, що нібито можна ізолювати Крим, тобто фактично зробити з нього острів і змусити росіян піти, як це було з Херсоном минулої осені, викликають сумніви, оскільки це не підтримає Захід.

"В ізоляції людям потрібно жити, отримувати звідкись їжу, воду. Нам слід бути обережними з такими заявами. Але я підкреслюю для українців: я тільки коментатор, спостерігач ззовні, це тільки мій погляд. Нам потрібно щось, з чим Захід швидше за все погодиться. І я відчуваю, що Захід менш схильний підтримувати значне втручання щодо Криму. З материковою Україною все дуже просто, з приводу її звільнення всі згодні. Я думаю, потрібно вести іншу розмову про те, що робити з Кримом", - Еллвуд.

Звільнення Криму

23 серпня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроект про зміну адміністративно-територіального устрою Криму - в день проведення третього саміту Кримської платформи. Він передбачає внесення змін до низки законодавчих актів щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою АРК.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна повертатиме Крим військовим шляхом, тому що інших варіантів поки немає.

5 вересня президент України ладимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму.

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