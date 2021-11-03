Основною темою сюжету стала Києво-Печерська лавра.

Російські пропагандисти зняли новий сюжет у Києві, головним об'єктом якого стала Києво-Печерська лавра.

Сюжет вийшов сьогодні ввечері в ефірі каналу "Росія 24" у вечірньому випуску новин.

У ньому автори розповідають про Лавру, яка нібито потребує реставрації. У якості спікера коментар дає ієромонах Митрофан, який розповідає про підрив святині німецькими військами в 1941 році.

Примітно, що поспілкуватися з пропагандистами погодився історик, академік Національної академії наук України Петро Толочко. Інформація про нього є на сайті НАНУ. У сюжеті "Росія 24" Толочко намагається розмірковувати про "фашистів".

Читайте також"Страшилка" про російські фейки: посольство США привітало Україну з Хелловіном і потролило РФ (відео)"Перед тим, як був підірваний собор, німці виселили з усіх навколишніх будинків жителів. Є фотографія цього вибуху, коли німецькі фотокореспонденти стоять на Дніпровському мосту і направили свої фотокамери на Успенський собор, фіксуючи місце вибуху", - заявив історик. Далі в сюжеті звучать традиційні пропагандистські тези на релігійну тематику.

Реакції керівництва НАНУ на участь академіка в російському сюжеті поки немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше пропагандистка Скабєєва спрогнозувала, як українці замерзатимуть взимку без вугілля з РФ.

Автор: Юрій Годован