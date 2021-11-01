Вона нагадала, що Росія не буде поставляти енергетичне вугілля та "обнулить прокачування газу".

Російська пропагандистка Ольга Скабеева знайшла привід для радості. Вона розповіла, як мерзнутимуть українські діти в дитячих садках та пацієнти в лікарнях без рятівного вугілля з Росії.

Про це пропагандистка заявила в ефірі каналу "Росія-1".

"З понеділка Росія припиняє постачання енергетичного вугілля на Україну, а з січня "Газпром" фактично обнулить прокачування газу через іржаву українську ГТС, так що ваше "бо-бо", як каже пан Арестович, буде українцям, які замерзатимуть, не нам. У тому числі пацієнтам в лікарнях і малюкам в дитсадках", - заявила Скабєєва.

На цинічну заяву Скабєєвої відреагував член української делегації в ТКГ Денис Казанський.

"Для цих людей (а точніше нелюдей) дійсно немає дна. Але по якомусь непорозумінню багато хто досі вважає ось це нашим "братнім народом", - написав Казанський у своєму Telegram-каналі.

Росія припиняє постачання вугілля: що відомо

Російська Федерація зупиняє експорт енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада. Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

За інформацією учасників ринку, заборона не поширюється на коксівне вугілля, а стосується тільки вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

У свою чергу в Міненерго зазначили, що в України на листопад вже є контракти на постачання вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки на тлі припинення поставок енергетичного вугілля з РФ.

Автор: Анастасія Горбачова