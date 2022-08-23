З'явилися відомості про зарплати так званих "заступників голови" Маріуполя. Виявляється, вони допомогли знищити рідне місто за місячну зарплату в розмірі 35 тис. рублів (17 тис. гривень) від окупантів.
Такою інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі.
"Заступники голови окупаційної адміністрації в Маріуполі — вся шістка мразот отримує заробітну плату в розмірі 35 тис. рублів. А ще зараз і по руках [отримує] за крадіжки і схеми від МДБ і ФСБ. Крім того, їм офіційно повідомили, що якщо навіть подумають заселитися в нові квартири, то втратять голову. Буквально. Тобто, мразота допомогла знищити Маріуполь і вбити більше 22 тисяч цивільних за 17 тис. грн. на місяць", — повідомив Андрющенко.
Нагадаємо, 20 серпня в Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Костянтина Іващенка. Однак призначений окупантами "мер" зміг вижити.
А тим часом у місті почалося знесення майже повністю знищених багатоповерхівок. Рашисти "годують" людей обіцянками видати нове житло замість зруйнованого в результаті захоплення Маріуполя.
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