За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, спад захворюваності на коронавірусну хворобу відбудеться сам по собі, «бо вірус іде хвилями».

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що можлива четверта хвиля пандемії COVID-19 восени точно не буде легкою.

Читайте такожУкраїна опинилась на 16-му місці у світі за рівнем поширення COVIDЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам біля Верховної Ради.

«Щодо четвертої хвилі - про це кажуть у Всесвітній організації охорони здоров’я, про це кажуть вчені у всьому світі, що восени всі очікують на четверту хвилю. Легкою вона точно не буде», - заявив Радуцький.

За його словами, спад захворюваності на коронавірусну хворобу відбудеться сам по собі, «бо вірус іде хвилями».

У відповідь на запитання, чи знизяться темпи інфікування COVID-19 через очікуване потепління у країні, Радуцький сказав: «Сьогодні в Індії +35°, +40° – ми бачимо, що там дуже тяжка ситуація, там навіть сьогодні крадуть цистерни з киснем. Люди вже не при пам’яті, вони хочуть врятувати своїх близьких. Кисню всій країні не вистачає».

Коронавірус в Україні

За добу в Україні було зафіксовано 5 тис. 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 030 тис. 333 особи. Одужали 1 млн 579 тис. 438 осіб. ПЛР-тестувань проведено 9 млн 256 тис. 290. Летальних випадків зареєстровано 42 тис. 518.

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Автор: Костянтин Гончаров