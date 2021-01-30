Стефанчук зазначив, що ці питання "слідують з Конституції".

Заступник глави парламенту Руслан Стефанчук розповів про питання, які не можуть бути винесені на всеукраїнський розгляд.

Про це він нагадав в ефірі Свободи Савіка Шустера.

Стефанчук зазначив, що ці питання «слідують з Конституції».

Читайте такожВ НАУ обрали нового ректора: за Максима Луцького проголосували 63,9% виборців

«Це ті, які суперечать Конституції України та європейським нормам про права людини. Друге – які звужують права людини. Третє – які суперечать територіальній цілісності. Четверте – це амністія, податки й так далі. П’яте – які стосуються рішень судових органів: не можна шляхом референдуму визнати (умовного – УНІАН) Іванова винним у злочині», – сказав він.

Стефанчук зауважив, що в іншому випадку ухвалений днями Радою закон про референдум перетворився б на такий же закон зразка 2012 року за президентства Віктора Януковича.

«Обмеживши по іншому, ми потрапили б до Конституційного суду, який би зробив долю такого закону 2012 року. Тому ми намагалися зробити можливим. Це інструментарій є достатнім», – відповів заступник спікера Ради.

Всеукраїнський референдум в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№ 3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом України відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН