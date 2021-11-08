Картина знята до 30-річчя незалежності України.

Російський телеканал RT показав фільм про Україну. У зйомках взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій.

Про це тому пише Детектор медіа.

Фільм "Україна - вічне сьогодення" до 30-річчя незалежності України створила компанія Global 3 Pictures, засновником якої є режисер та продюсер Ігор Лопатенок. Картина ж з'явилася в мережі 24 серпня.

У фільмі спікери спілкувалися з американкою Сімоною Манджанте Пападопулос – дружиною політичного консультанта в штабі Трампа Джорджа Пападопулоса. Його визнали винним у брехні ФБР зі зв'язків і контактів Трампа з представниками Російської Федерації.

Читайте також"Мізків немає": пропагандисти Кремля забили тривогу через нову посаду екс-лідера "Правого сектора" Яроша (відео)При цьому російський телеканал позиціонує картину як "розповідь про три десятиліття незалежності України, яку розповіли американському режисерові колишні українські чиновники".

Ренат Кузьмін розповідає про "величезну схожість України та нацистської Німеччини", Шарій – про "відсутність незалежності України", Деркач – про "контроль над Україною структурами Сороса" і т. ін.

Водночас в статтях, які супроводжував фільм в американських ЗМІ було зазначено, що "творці фільму розвінчали найбільш усталені міфи, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців – в тому числі про необґрунтовані плани членства в НАТО та ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань".

Режисер і продюсер Ігор Лопатенок раніше зняв такі картини як "Бійня на Майдані", "Україна у вогні" іа "Нерозказана історія України". Крім того, він виступив продюсером проекту "Інтерв'ю з Путіним" в чотирьох частинах.

Як раніше повідомляв УНІАН, популярний російський блогер Ілля Варламов, який називає себе опозиційним до Кремля, зняв пропагандистський фільм про Україну, спровокувавши в мережі обурення з боку українців.

Автор: Анастасія Горбачова