Свою діяльність підозрюваний до створення «ПВК» пояснив тим, щоб ветерани не спивалися, не стріляли, не скоювали злочинів, а мали «нормальну роботу».

Екс-народний депутат Семен Семенченко, якого підозрюють в причетності до створення «приватної військової компанії», у своєму кримінальному переслідуванні вбачає «білоруський слід».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи в Київському апеляційному суді, де розглядається скарга його адвокатів на рішення Печерського райсуду Києва про тримання Семенченка під вартою.

«В лютому цього року на державному телебаченні Білорусі вийшов сюжет, де мене звинуватили у зв'язках з місцевими повстанцями проти режиму Лукашенка і що нібито на території України у мене є табори, де я треную цих повстанців. Там заарештували людину, яку звинуватили у зв'язках зі мною. Інших причин, як знищити те, що ми робили, я не бачу», - сказав він.

Свою «діяльність», в якій його підозрюють, Семенченко пояснив так: «Щоб ветерани не спивалися, не стріляли, не скоювали злочинів, а мали нормальну роботу».

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Також він попросив суд не залишати його під вартою, оскільки має трьох неповнолітніх дітей, яких треба виховувати та утримувати. А також, щоб він зміг захищати себе, перебуваючи на волі.

Крім того, Семенченко висловив подив, що Служба безпеки не мала до нього претензій, коли він був народним депутатом і довгий час після того, а тепер з’ясувалося, що має.

Справа Семенченка: що відомо

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації.

В СБУ вказали, що діяльність так званої «приватної військової компанії» була спрямована «на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т. ч. проти основ національної безпеки».

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано «пропозиції організувати постачання зброї в ці країни».

У даній справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам. Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як «позаштатний агент НАБУ».

Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов з СІЗО.

Того ж дня суд до 24 травня відправив Семенченка під варту без права на внесення застави. 28 березня Семенченка було госпіталізовано через погіршення самопочуття.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення «ПВК» - колишнього командира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: Дмитро Хилюк