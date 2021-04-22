Журналіст нагадав, що після нападу поліція не їхала на його виклик дві години.

Журналіст Роман Вінтонів, більш відомий під псевдонімом Майкл Щур, розповів, як до нього поставилися правоохоронці, які приймали в нього заяву про побиття.

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"Хочу подякувати людині зі 102, яка приймала мій виклик. Офіцер дуже уважно слухав. Чіткі питання. Немає зверхнього міліцейського тону «як ви мене всі відволікаєте». Була чіткість, уважність. Супер. Браво. Перепитав тричі чи мені не викликати швидку допомогу. Словом - шановне МВС, якщо можете - якось винагородьте людину. Все дуже професійно. Дякую! Також дякую патрульним, яких ми зустріли на вулиці і які порадили йти у відділок писати заяву", - написав журналіст.

Він підкреслив, що ці правоохоронці поставилися до нього уважно ще до того, як дізналися, що він - журналіст.

"Зате після того, як МВС дізналося, що я - журналіст. Отоді почалось гуляння. Я не знаю, чи кому-небудь ще з потерпілих у Шевченківському районі цього вечора дзвонив начальник райвідділу після написання заяви. Я не знаю чи у когось із потерпілих за сьогодні була розмова з Антоном Геращенком. У мене - так. Мені неприємно зараз називати прізвища. Я б хотів не називати. Але не можу. Бо я проти "особливого ставлення", - зазначив Вінтонів.

Журналіст нагадав, що після нападу поліція не їхала на його виклик дві години.

"За дві години очікування приїзду поліції, ми з Anna Babinets обійшли всі офіси з камерами стеження неподалік. І з однієї камери нам дозволили зняти відео. Тобто у мене є відео, де я доганяю хлопця на самокаті. А у поліції є лише моя заява. І справа посунеться далі тільки завтра", - написав він.

Після того, як правоохоронці дізналися, що Вінтонів журналіст, вони змінили до нього ставлення, зазначив він.

"Мені подзвонив начальник райвідділу. Ми з ним поговорили. Він спитав чи є у мене відео з камери стеження. Я сказав є. І готовий надіслати. Я йому надіслав. Через деякий час ми розмовляли з Антоном Геращенком. І він сказав, що вони працюють. І що вже є результати. Вони вже навіть знайшли відео з камери стеження. Я попросив його надіслати. І він надіслав мені моє відео," - написав журналіст.

"Пане Антоне. Можливо, я роблю неправильно, що розказую про те, про що ми говорили. І ви можете від мене вимагати видалити цей пост. І ви можете сказати, що ви мені не казали, що це відео знайшли ви (тобто поліція). Коли я це все розказую я маю одну мету - показати, що система намахує всіх. Не лише нас - громадян, які приходять до неї з заявами. Але і вас - людей, які керують цією системою", - підкреслив Вінтонів.

Що цьому передувало

Журналіста Романа Вінтоніва, більш відомого під псевдонімом Майкл Щур, побили серед білого дня в центрі Києва.

Інцидент стався 21 квітня о 13:50-13:55 у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.

В результаті журналіст написав заяву до поліції.

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Автор: Людмила Жерновська