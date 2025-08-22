Водночас 73% українців вірять у перемогу України.

55% українців згодні з твердженням про те, що вони хотіли б, аби війна закінчилася найближчим часом будь-якою ціною. Про це свідчать результати опитування "Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва".

Противників такої думки – 30%. Зазначається, що кількість людей, готових на мир за будь-яку ціну зріс з 2023 року. Тоді готових до такого сценарію було 30%, тоді як противників – 53%.

Водночас абсолютна більшість українців, а саме – 73%, вірять у перемогу України у війні проти Росії. Тоді як 17% – не вірять. На початку повномасштабного вторгнення 91,5% людей вірили в перемогу. Найменше вірять у перемогу жителі східних регіонів – там таких 55%. Тоді як на півдні України таких людей 69%.

На запитання, що з переліченого респонденти вважають головними ознаками перемоги України, відповіді були наступні:

Повернення усіх українських полонених, депортованих та викрадених – 37%

Збереження української державності – 31%

Припинення ракетних обстрілів України – 30%

Звільнення українських територій у кордонах станом на 1991 рік – 27%

Усунення Путіна від влади – 23%

Про опитування

Опитування проводилося методом face-to-face у період з 12 по 18 серпня 2025 року. Загалом у ньому взяли участь 2002 українці віком від 18 років на підконтрольних Україні територіях. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Мирні переговори: важливі новини

Напередодні журналісти Reuters оприлюднили вимоги Путіна щодо закінчення війни в Україні. Зокрема він вимагає від України відмовитися від Донбасу, від амбіцій вступити в НАТО, зберігати нейтралітет і не допускати західні війська в країну. Натомість він готовий зупинити бойові дії в Запорізькій та Херсонській областях.

Тим часом журналісти The Wall Street Journal відзначають, що спроби Трампа домогтися миру в Україні зайшли в глухий кут за чотири дні. Видання пише, що нещодавній оптимізм президента США згас, і Трамп шукає нові відповіді.

