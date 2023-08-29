Майно аеропорту не підлягало приватизації, бо мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю.

Детективи НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса". Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України,

За даними слідства, у 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно.

"Мета – отримання у власність та подальша приватизація майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн. Отримання згоди депутатів міськради на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту", – наголосили у прес-службі.

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Крім того, за даними слідства, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з міською радою товариство в обхід конкурсу.

"Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. За даними НАБУ, новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

Наголошується, що в результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн (протягом 2012-2022 років).

Наразі про підозру повідомили: двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), колишньому меру Одеси – ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 (службова підробка), колишньому в.о. заступника міського голови – ч. 5 ст. 191, директору ТОВ – ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У САП розкрили інші деталі справи

За словами заступника керівника САП Андрія Синюка, за схемою, комплекс вибув із власності територіальної громади та перейшов у власність міста та "так званих приватних інвесторів". Згодом місто повністю втратило контроль за аеропортом та перестало отримувати прибуток від його діяльності.

"Для унеможливлення повернення аеропорту у власність міста, його майно заставлено в кредит, який не погашався понад 10 років", – сказав Синюка.

Він додав, що, за схемою, всі ризики та витрати лягли на міську громаду, а дохід отримували приватні інвестори. Як наслідок, бюджету Одеси завдано збиток на понад 2,5 млрд грн, із яких частина – вартість майнового комплексу, решта – незаконний прибуток.

За словами представника САП, про підозру фігурантам повідомили сьогодні. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі правоохоронці не повідомляють, де саме зараз перебувають підозрювані – в Україні чи за межами країни.

Справа аеропорту "Одеса": що відомо

ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" створено влітку 2011 року двома структурами – комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт "Одеса" та ТОВ Odessa Airport Development. Відповідно до рішення міськради від 8 липня 2011 року "Про визначення частки Одеської міської ради у статутному капіталі ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" та вкладу КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" у спільну діяльність", міськрада виступила одним із засновників ТОВ з часткою 25% статутного капіталу, що становить 118,35 млн грн.

В той час мером Одеси був Олексій Костусєв, який "відзначився" тим, що 31 жовтня 2013 року заявив про складання своїх повноважень, після чого зник. Згідно відкритих джерел, у лютому 2014 року Костусєв заявив, що пішов у відставку під тиском. Також неодноразово повідомлялося, що до "нового аеропорту" мають відношення відомі бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський.

Треба зазначити, що у червні 2012 року було заявлено, що ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" розпочало будівництво нового пасажирського терміналу площею 26 тис. кв. м, внаслідок чого пропускна спроможність аеропорту мала зрости з 400 до 1 тис. пасажирів на годину. Згодом було кілька брифінгів, на яких розповідали за будівництво смуги тощо. Йшлося, в тому числі, про те, що певні кошти на ремонт існуючої злітно-посадкової смуги аеропорту виділятимуть із державного бюджету.

У 2017 році аеропорт "Одеса" почав приймати пасажирів міжнародних рейсів в новому терміналі. Вже восени того року повідомлялося, що НАБУ, в тому числі через через аеропорт проводить обшуки у мера Одеси Геннадія Труханова. Зазначалось, що провадження стосується передачі майна КП "Міжнародний аеропорт Одеса" до статутного капіталу ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", внаслідок якого, на думку детективів, майно територіальної громади незаконно вибуло із її володіння. В результаті, місту завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Обшуки проводили за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до злочинів, та за місцем знаходження речей та документів, що мають значення для провадження.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародний аеропорт "Одеса" не працює. Російські окупанти завдавали по ньому ракетних ударів. За даними правоохоронців, злітна смуга зазнала пошкоджень.

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