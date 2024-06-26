Ігорю Коломойському вже 10 місяців не дають дозвіл на спілкування з близькими родичами.

Шевченківський районний суд міста Києва розглянув скарги адвокатів українського бізнесмена Ігоря Коломойського на бездіяльність прокурора Демʼянчука щодо нерозгляду клопотання про надання дозволу на здійснення телефонних дзвінків із близькими родичами.

Сторона захисту Коломойського пояснила, що подала клопотання до прокурора стосовно того, що український бізнесмен не може спілкуватися зі своїми рідними. Однак прокурор у клопотанні відмовив.

"Я хотів би сказати, що вже 10 місяців знаходжусь під вартою. По новинах я чув, що російським полоненим дозволяють спілкуватися з рідними, а українським військовополоненим – не дозволяють. Це порушує права людини. Я не військовополонений, але й мені не дозволяють спілкуватися з моїми рідними", – пояснив Коломойський під час засідання. Відео дня

Суддя ухвалила рішення зобов'язати прокурора розглянути клопотання сторони захисту про надання дозволу на здійснення телефонних дзвінків із близькими родичами.

Справа Коломойського: що треба знати

У вересні минулого року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського у рамках розслідування, яке стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є український бізнесмен. Згодом Служба безпеки вручила Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час засідання 2 вересня 2023 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Згодом суд першої інстанції збільшив розмір застави для Коломойського до 3,9 млрд грн. В апеляційному суді оскаржити це рішення захисникам не вдалося – суд залишив бізнесмену заставу на такому рівні.

Під час наступних судових засідань, попри стан здоров'я Ігоря Коломойського, йому продовжували запобіжний захід у вигляді тримання пів вартою. Однак, сума застави зменшилася і наразі вона становить 1 млрд 968 млн 200 тис гривень.

Нова справа Коломойського

Згодом стало відомо, що Коломойському оголосили про підозру за ще однією справою, яка стосується подій у Криму 21-річної давнини. За даними слідства, підозрюваний нібито замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Як повідомляється, четверо осіб потім напали на адвоката і побили його (він вижив).

9 травня суд підтримав сторону обвинувачення та обрав запобіжний захід українському бізнесмену у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без визначення розміру застави.

30 травня Київський апеляційний суд підтвердив чинність ухвали Печерського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно бізнесмена Ігоря Коломойського терміном на 60 днів без визначення розміру застави - до 7 липня 2024 року.

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