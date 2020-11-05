Напередодні Марків повернувся до Києва після років незаконного ув'язнення.

Перегляд справи нацгвардійця Віталія Марківа касаційним судом в Італії, скоріш за все, не змінить рішення апеляційного суду.

Таку думку висловив адвокат та правозахисник Євген Огарков в ефірі "Громадського радіо".

Він пояснив, що система судочинства в Італії дуже схожа з українською - так звана триланкова. Вона включає суд першої інстанції, який ухвалює рішення, потім його може розглянути в апеляційному порядку Апеляційний суд, рішення якого вступає в законну силу одразу після проголошення. Також існує можливість касаційного оскарження.

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"В касації дійсно може бути розглянуте рішення стосовно Віталія Марківа, але специфіка в тому, що касаційний суд переглядає справу виключно в контексті процесуального права. Тобто, жодних нових доказів і оцінок, які були досліджені судами апеляційної інстанції касація вже надати не зможе. Я, як практикуючий адвокат, можу сказати, що перегляд в касаційному порядку, малоймовірно, що змінить вердикт Апеляційного суду. Апеляція прийняла нові докази і розглянула рішення суду першої інстанції з дотриманням усіх процесуальних вимог", - пояснив експерт.

Справа Марківа: що відомо

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 Червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувалося навесні 2020 року, проте початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду неспростовні докази його невинності.

З листопада Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа. Наступного дня він прибув до України.

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Автор: Юрій Годован