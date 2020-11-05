Перегляд справи нацгвардійця Віталія Марківа касаційним судом в Італії, скоріш за все, не змінить рішення апеляційного суду.
Таку думку висловив адвокат та правозахисник Євген Огарков в ефірі "Громадського радіо".
Він пояснив, що система судочинства в Італії дуже схожа з українською - так звана триланкова. Вона включає суд першої інстанції, який ухвалює рішення, потім його може розглянути в апеляційному порядку Апеляційний суд, рішення якого вступає в законну силу одразу після проголошення. Також існує можливість касаційного оскарження.
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"В касації дійсно може бути розглянуте рішення стосовно Віталія Марківа, але специфіка в тому, що касаційний суд переглядає справу виключно в контексті процесуального права. Тобто, жодних нових доказів і оцінок, які були досліджені судами апеляційної інстанції касація вже надати не зможе. Я, як практикуючий адвокат, можу сказати, що перегляд в касаційному порядку, малоймовірно, що змінить вердикт Апеляційного суду. Апеляція прийняла нові докази і розглянула рішення суду першої інстанції з дотриманням усіх процесуальних вимог", - пояснив експерт.
Справа Марківа: що відомо
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 Червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувалося навесні 2020 року, проте початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду неспростовні докази його невинності.
- З листопада Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа. Наступного дня він прибув до України.
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