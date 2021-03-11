В ООН закликають українську владу започаткувати адміністративні процедури для реєстрації народження осіб на територіях, контрольованих російськими окупантами.

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер заявляє, що на окупованому Росією Донбасі близько 65 тис. дітей не мають українських свідоцтв про народження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Богнер сказала на брифінгу під час презентації нової доповіді про права людини в Україні, яка охоплює шість місяців моніторингу у період з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року.

Вона зазначила, що запроваджені на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування обмеження у зв'язку з COVID-19 стали "важким тягарем" для цивільного населення і перешкоджають свободі пересування.

"Як результат, з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року кількість перетинів лінії розмежування в обох напрямках знизилася на 96%, якщо порівнювати з аналогічним періодом за рік до того", - наголосила Богнер.

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За її словами, від цих обмежень особливо постраждали люди старшого віку, особливо жінки, які становили більшість тих, хто перетинає лінію розмежування.

"Суворі обмеження свободи пересування через лінію розмежування особливо вплинули на пенсіонерів, які живуть на територіях самопроголошених "республік" (райони окупованої Росією частини Донбасу - УНІАН) і стикаються з проблемами отримання пенсій на території, контрольованій урядом України. Сім'ї також мають труднощі в реєстрації народження їхніх дітей. Управління верховного комісара ООН з прав людини оцінює, що до 65 тис. дітей не мають виданих Україною сертифікатів про народження", - сказала Богнер.

Вона наголосила, що це створює мешканцям окупованого Донбасу труднощі у забезпеченні їхніх прав як громадян України.

"Ми знову наполегливо закликаємо започаткувати адміністративні процедури для реєстрації народження осіб на територіях, які контролюються озброєними групами", - наголосила Богнер.

Російські паспорти на Донбасі

24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

1 травня 2019 року Путін підписав указ, яким спростив порядок отримання російського громадянства для окремих категорій громадян України. Право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку, зокрема, отримали громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, а також особи без громадянства, які народилися та постійно проживали на території Криму й виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, чоловіки (дружини) та батьки.

Станом на початок лютого 2020 року Росія видала понад 200 тисяч паспортів українцям на окупованій частині Донбасу.

Віце-прем'єр Олексій Резніков розповів про ставлення влади до українців, які в Криму та на Донбасі отримали російські паспорти.

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Автор: Віталій Саєнко