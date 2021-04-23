Зокрема, ближче до середини травня Україна розраховує почати отримувати 1,4 млн доз в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, коли і на які вакцини від COVID-19 очікує Україна.

"Що стосується COVAX. Ми очікуємо від наших партнерів отримати ще 1,4 млн доз до кінця травня. Попередньо ми розраховуємо почати отримувати їх... ближче до 15 травня", - сказав він в ефірі "Україна 24".

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Крім того, говорячи про китайську вакцину Sinovac, міністр нагадав, що сьогодні Україна отримала "повідомлення від них, що наступну партію вакцин в обсязі до 500 тис. доз ми повинні отримати в перших числах травня".

"І протягом травня - ще до 1 млн доз ми повинні отримати", - додав Степанов.

Також щодо вакцини AstraZeneca - CoviShield він сказав наступне: "Зараз поки у нас немає якогось чіткого підтвердженого режиму. І в Індії зараз ситуація практично близька до катастрофи... Все ж таки ми розраховуємо, що теж протягом травня ми якусь кількість доз повинні отримати".

Щодо Pfizer урядовець зазначив, що "за їхнім запевненням, в травні ми повинні почати отримувати перші дози".

На уточнення щодо того, що начебто термін придатності вакцин, які отримала Україна сьогодні, збігає менше, ніж за місяць, Степанов пояснив: "Що стосується вакцини AstraZeneca, яку сьогодні Україна отримала... дійсно, у нас є там термін придатності до 31 травня".

За його словами, перейматися тут немає чим.

"Ми розуміємо, як ми її достатньо швидко використаємо через кабінети щеплень для отримання першої дози нашими громадянами", - сказав міністр.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

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Автор: Тетяна Поляковська