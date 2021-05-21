На засідання прийшло дуже багато представників ЗМІ.

Біля Київського апеляційного суду, де відбудеться розгляд скарги на обраний народному депутату від фракції «Опозиційна платформа – за життя» Віктору Медведчуку запобіжний захід, перебуває декілька сотень правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, біля паркану суду стоять також молодики спортивної зовнішності у спортивному одязі, так звані «тітушки».

Пропуск на територію суду здійснюють правоохоронці. «Тітушки» не перешкоджають проходу відвідувачів.

На засідання прийшло дуже багато представників ЗМІ. Обстановка біля суду спокійна.

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Як передає кореспондент УНІАН, вони встановили звукопідсилювальну апаратуру, через яку транслюють розмови Медведчука з російськими посадовцями, які було поширено нещодавно в Інтернеті. Також учасники акції запалили фаєри.

Слід зазначити, що поліція не перешкоджала встановленню апаратури.

Наразі “тітушки” стоять по один бік від центрального входу до суду, а представники патріотичних сил - по іншу.

На засідання суду також прийшов в оточенні шістьох охоронців один з депутатів “ОПЗЖ” Юрій Бойко.

Справа Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. "Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо", - зазначив він.

Прокурори та адвокати оскаржили обраний Медведчук запобіжний захід. Прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

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Автор: Дмитро Хилюк