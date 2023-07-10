Зазначається, що священики московського патріархату забрали ікони.

Священик УПЦ МП в Білій Церкві накинувся на людей та задув натовп з вогнегасника. Інцидент стався на території Спасо-Преображенського собору, який перейшов до ПЦУ.

"Шанувальник РПЦ МП в Білій Церкві на території собору розбризкав вогнегасник в обличчя людям", – йдеться в повідомленні до відео, яке з'явилося в соцмережах.

Відзначається, що жителі Білої церкви прийшли до собору, щоб виконати рішення міськради, але представники УПЦ МП нібито відмовилися виконувати його. Крім того, один зі священиків накинувся на людей вогнегасником і задув того, хто попався під руку.

У поліції Київської області повідомив, що на місці події працюють правоохоронці, які стежать за порядком на території собору.

Пізніше стало відомо, що новий настоятель зміг потрапити в собор, але представники УПЦ МП винесли ікони.

Скандали зі священиками УПЦ МП - останні новини

Представники УПЦ МП постійно потрапляють у скандали, відмовляючись визнавати, що в Україні їм не раді. Так, у квітні у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП У Хмельницькому священик з парафіянами побили військового, який обурився діяльності пособників РПЦ. Пізніше з'ясувалося, що піп, який побив захистника, втік з України.

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