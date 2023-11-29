Повістку бабуся отримала через те, що у неї медична освіта.

У Дніпрі 86-річній переселенці з Бахмута Донецької області, яка має медичну освіту, надіслали повістку. Відео, на якому її онука показує вручену повістку та паспорт жінки, шириться у мережі.

"Я просто в шоці. Цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта", — обурюється дівчина.

Вона розповіла, що вивезла родичку з Бахмута у березні 2022 року. Сім’я переїхала у Дніпро як переселенці, вони мають тимчасову реєстрацію.

"Те, що мене обурює вже зовсім – їй 86 років! Вони у ТЦК вже взагалі подуріли? Мені от цікаво, це така помста, тому що моя бабуся з Донецької області?" — запитує дівчина.

На відео можна побачити повістку і паспорт, де збігаються прізвище, ім’я та по-батькові, а також дата народження жінки.

Мобілізація в Україні

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізація в Україні почала провалюватися після того, як змінили військкомів, і щоб покращити ситуацію, необхідне рішення політичного керівництва країни.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку комплексного плану з мобілізації.

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

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