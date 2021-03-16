Історія так вразила городян, що вишикувалася ціла черга з бажаючих прихистити собаку.

У харківському притулку вже рік живе врятований від людської жорстокості пес Джонні. Він повністю одужав, підріс, поборов важкі травми та знову вчиться довіряти людям.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Умані підлітки повісили цуценя й з реготом спостерігали, як воно задихаєтьсяРік тому господар цуценя жорстоко побив його стільцем за те, що той без дозволу заліз на ліжко. В результаті у пса була зламана щелепа, вибито кілька зубів та важка травма голови.

«Історія так вразила городян, що вишикувалася ціла черга з бажаючих прихистити собачку», – йдеться в сюжеті.

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Автор: Катерина Шварц