Кличко повідомив, що обмеження можуть стосуватися і проїзду у громадському транспорті.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження можуть запровадити в столиці через поширення коронавірусу.

Як розповів Кличко в інтерв'ю РБК-Україна, їх контролюватимуть поліція з Муніципальною вартою, в тому числі співробітники комунальних підприємств.

За його словами, напередодні можливого погіршення ситуації розробляється алгоритм подальшого посилення правил, які засновані на досвіді інших країн.

"Наприклад, коли тільки при наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень", - повідомив він.

Кличко повідомив, що такі обмеження можуть стосуватися і проїзду у громадському транспорті.

"Але, підкреслю, це на рівні ідей поки - варіанти, які розглядаються", - зазначив мер міста.

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Разом тим, за словами Кличка, запроваджувати COVID-сертифікати в громадському транспорті на випадок "червоної зони" влада не хоче.

"Але в разі різкого погіршення ситуації - для того, щоб не вводити повний локдаун, як це було минулого року, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні, 5 жовтня, у Києві за добу виявлено 560 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Автор: Вікторія Гордієнко