ЗМІ писали, що йдеться про "розбіжності щодо стратегії наступу" та "незадовільні бойові дії".

У Міноборони України прокоментували чутки про ймовірне "звільнення усього військового керівництва України" разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Як відомо, американський журнал Newsweek опублікував матеріал, в якому стверджував, що про це розповіли "джерела з українського уряду". Нібито військове керівництво звільнять через "розбіжності щодо стратегії наступу" та "незадовільні бойові дії".

У Міноборони назвали цю інформацію російською пропагандою, яку активно просувають представники Кремля. Представник міністерства заявив Liga.net. , що між військовим і політичним керівництвом України існує прямий зв'язок.

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"Завдання — приймати рішення у динамічних умовах військової обстановки. Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги", — пояснив представник відомства.

Чутки про сварки між військовим та політичним керівництвом

Від початку повномасштабного вторгення у ЗМІ та мережі постійно з'являються фейкові повідомлення про негаразди серед українського керівництва.

Так, навіть The Economist писав, що деякі люди з оточення Зеленського нібито хотіли б замінити Залужного.

У серпні радник глави ОП Михайло Подоляк назвав відповідні чутки конспірологією. У грудні міністр оборони Олексій Резніков був також змушений коментувати подібні заяви. За його словами, у Зеленського немає конфліктів з Залужним чи іншими військовими.

Однак вже у березні 2023 року знову стверджувалось, що між Зеленським і Залужним виникли розбіжності з приводу того, як чинити з Бахмутом Донецької області

На тлі цих постійних фейків нещодавно Зеленський мило привітав Залужного та командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, котрі в один місяць святкували день народження.

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