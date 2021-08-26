Глава МЗС України доручив дипломатам тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом біля аеропорту Кабулу.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що наразі не надходила інформація про можливу наявність українських громадян серед постраждалих внаслідок вибуху біля міжнародного аеропорту у Кабулі.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила", - повідомив речник.

Що передувало

Вибух стався біля одного з входів до міжнародного аеропорту Хамід Карзай у столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагались потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі й столиці - Кабула.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосила нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

Автор: Віталій Саєнко