Це спільний проект Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки.

В українських школах можуть з'явитися "вихователі безпеки". Їх завдання - створити безпечне середовище, захистити права і законні інтереси дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Катерини Павличенко, "вихователями безпеки" будуть вихователі, які пройдуть відбір і навчання на базі навчальних закладів МВС. При цьому вона уточнила, що "вихователі безпеки" постійно будуть в школах і повинні стати проміжною ланкою між правоохоронцями, батьками, дітьми та адміністрацією навчальних закладів.

"Вони будуть розуміти специфіку роботи з дітьми орієнтуватися в тих проблемах, в тому числі в законодавчій площині, а також орієнтуватися на міжнародні практики. Бажання і вміння працювати з дітьми - один з ключових аспектів для таких вихователів", - пояснила Павличенко.

Читайте такожЗмушувала з'їсти паперовий літачок, погрожувала відрізати пальці: на Львівщині вчителька покарана за цькуванняВона уточнила, що один "вихователь безпеки" може охопити кілька шкіл, якщо навчальні заклади невеликі та знаходяться поруч.

За інформацією МВС, з початку поточного року зареєстровано майже 3 тисячі злочинів за участю дітей та приблизно стільки ж злочинів щодо дітей.

Як раніше повідомляв УНІАН, на території Луцької школи №16 учні середніх класів влаштували жорстоку бійку. Під час бійки інші учні закликали фаворита бити сильніше – по обличчю і з ноги. Поради вони супроводжували нецензурними вигуками.

Автор: Анастасія Горбачова