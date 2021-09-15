За словами директора школи Василя Троцького, у навчальному закладі вже проводять розслідування.

На території луцької школи №16 учні середніх класів влаштували жорстоку бійку.

Відео інциденту, який стався у вівторок, 14 вересня, виклав Telegram-канал "Новини Луцька та Волині. Конкурент".

"Хлопець у білій футболці швидко перехопив ініціативу, схопив іншого школяра за шию і спочатку поставив його на коліна, а потім взагалі повалив на землю, перевівши боротьбу "в партер". Весь цей час "білий" завдавав удари кулаками в голову і по спині, по нирках хлопцеві, який лежав на землі та хоч якось намагався прикритися руками", - йдеться у повідомленні.

Під час бійки інші учні закликали фаворита бити сильніше – по обличчю та з ноги. Поради вони супроводжували нецензурними вигуками.

За словами директора школи Василя Троцького, у навчальному закладі вже проводять розслідування.

"Я заперечувати такий випадок не буду, тому що ми вже вчора з шостої години до о пів на дев'яту розбиралися разом з батьками. Бійка була – учасниками були учні середньої ланки. У хлопчиків на побутовому рівні виник конфлікт під час перерви, а потім, коли вони йшли додому, ви вже бачили, що сталося. Я думав, що стан здоров'я постраждалого хлопчика буде набагато складнішим, але він звернувся до медичної сестри вчора і сказав, що впав. Сьогодні вона його оглянула – і ознак побиття як таких нема. Хлопчик на навчанні сьогодні", - каже Троцький.

Допомагати в розслідування інциденту адміністрації школи будуть правоохоронці.

"Розслідування проводиться, і я думаю, що ми зробимо висновки. Звичайно, це прикрий випадок. Але ми вияснили, що не було постійних випадків тиску і булінгу", - додає очільник закладу.

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У Полтаві вранці 6 вересня на території школи №11 19-річна дівчина поранила з арбалета двох педагогів.

У однієї з учительок травмовано руку, в іншої – тулуб. Загрози їхньому життю немає.

Встановлено, що нападниця навчалася у цій школі у молодших класах. Наразі вона вчиться на психолога в одному з харківських вишів.

Дівчині повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

8 вересня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Автор: Денис Прядко