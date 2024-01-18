Втому відчувають 55 відсотків опитаних.

Більше половини українців (55%) відчувають втому, за півроку їх частка зросла на 5 відсотків. Крім того, майже третина громадян (28%) залишається непрацевлаштованою, показують дані опитування Gradus Research у межах проекту "Градус суспільства під час війни".

"Результати останньої хвилі дослідження продемонстрували, що українці все більше відчувають втому та безсилля через невизначеність і мінливість війни. Але попри таке емоційне напруження, вони активно повертаються до роботи й будують плани на майбутнє" - зазначила директор Gradus Research Євгенія Близнюк.

За даними опитування, відсоток працевлаштованих серед українців, які працюють повний або частковий робочий день, наразі складає 62%, у порівнянні з 24% у березні 2022 року. Непрацевлаштованими залишаються 28% респондентів, і 8% - мають роботу, але не працюють.

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Водночас збільшилася кількість опитаних, які отримують заробітну плату і впевнені, що будуть отримувати її в майбутньому - їх частка вперше від початку війни становить більше половини (55%), тоді як у березні 2022 року вона складала 21%.

Для відновлення нормального життя після війни потрібно понад п’ять років. Так вважають більше третини респондентів - 37%. У квітні 2023 року їх частка складала 31%.

Термін "до року" для відновлення життя, своєю чергою, прогнозують 12% опитаних, 1-2 роки - 11%, а до 5 років - 19%.

Більшість респондентів (55%) зазначають, що у їх житті останнім часом переважає втома. Під час попередньої хвилі опитування у квітні 2023 року такий стан декларували 50% опитаних.

Серед інших найбільш поширених станів опитаних переважають напруженість (43%), роздратування (32%), безсилля (31%), розчарування (29%), обережність (28%), страх (28%) та гнів (25%).

Працевлаштування в Україні: кого шукають роботодавці

За даними проекту прогнозу Міністерства економіки України, у 2024 році потреба у фахівцях та робітничих кадрах становитиме 481,6 тисяч осіб. У 2025 році потреба у працівниках зросте до майже 542 тисяч осіб, у 2026 році – 606,8 тис. осіб, у 2027 – 669,5 тис.

Найбільше працівників, згідно прогнозу, потребуватимуть в таких сферах, як промисловість і будівництво, трохи менше - оптова та роздрібна торгівля та державне управління і оборона. А найзатребуванішими кадрами у наступні 4 роки будуть робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві, водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок, керівники підприємств, установ та організацій. професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук та технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.

Свою чергою, останнім часом помітно ускладнилася ситуація з роботою в українському ІТ. За останні 12 місяців 25% айтівців звільнили чи не продовжили контракт (півроку тому таких було лише 16%). Ще 16% фахівців пішли з роботи чи проєкту за власною ініціативою, а 8% відправляли на бенч чи в неоплачувану відпустку. Загалом 47% айтівців пішли з роботи чи проекту протягом останнього року.

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