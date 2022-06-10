Росія примусово депортувала на свою територію мільйони громадян України, серед яких є діти.

У Верховній Раді України пропонують звернутися до організації Об'єднаних Націй з питання неприпустимості усиновлення викрадених українських дітей в російські сім'ї.

Відповідний проект постанови зареєстрований у парламенті.

Йдеться про проект постанови про звернення ВР до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного Суду ООН в Гаазі, Верховного комісара у справах біженців ООН про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів і конвенцій та про неприпустимість передачі дітей-громадян України, викрадених і примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім'ї російських громадян (№7450).

У своєму зверненні ВР вимагає невідкладно вдатися до рішучих кроків для захисту дітей-громадян України з метою недопущення передачі цих дітей, викрадених і примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, на усиновлення в сім'ї російських громадян; повернення дітей на територію, підконтрольну Україні.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що нехтуючи всіма нормами міжнародного права, Росія примусово депортувала на свою територію "мільйони громадян України, серед яких є діти, в тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування".

Депортація українських дітей:

14 квітня 2022 року Міністерство закордонних справ України закликає міжнародні організації вжити заходів щодо повернення в Україну депортованих Росією дітей.

Як зазначили в МЗС, в цьому контексті особливу стурбованість викликає інформація про намір Міносвіти РФ підписати з російськими окупаційними адміністраціями в Донецькій і Луганській областях – так званими "Л/ДНР" – "угоди", які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім'ї.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, до спеціальних представників Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах та з питань насильства щодо дітей з проханням вжити невідкладних заходів для повернення українських дітей на територію нашої держави

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