Раніше дівчина стала причиною гучного скандалу через свою любов до російських виконавців. У свому виправданні вона спробувала "перевести стрілки" на Вєрку Сердючку.

Українка дивно виправдалася за свою любов до творчості групи "Руки вверх": 10 травня разом з подругами вона здивувала Одесу гучними танцями під пісні російських артистів, що лунали у її закладі.

Тоді дівчину не збентежив той факт, що напередодні 9 травня місто в черговий раз зазнало ракетного удару армії РФ. Однак звуки "російської творчості" не сподобалися перехожим. Зауваження зробила групи хлопців, стався скандал.

Через кілька днів українка записала ролик-вибачення, в якому зізналася, що не знала, кого можна слухати, а кого ні. У відео вона говорить українською мовою.

Відео дня

"Відразу хочу сказати, що я ніколи не підтримувала російську агресію, ніколи не займалася російською пропагандою та завжди була "за" Україну", - сказала вона.

Проте вже через кілька фраз українка відзначилася "безглуздим виправданням".

"Наш заклад було закрито і включали ми свою музику. Я ввела в YouTube плей-лист веселих вісень до дня народження й там вмикалися пісні Вєрки Сердючки. Поки відпочивали мої знайомі, я займалася своїми справами, далі пішли пісні "Руки вверх", які ви чули на відео, "18 мені вже" лунала", - розповіла одеситка.

Вона уточнила, що всупереч повідомленням ЗМІ, їй ніхто не зробив зауваження, інакше б компанія відразу б вимкнула музику: "Але хлопці просто проходили повз та знімали, я не звернула увагу на те, що грає і хто грає. Я не знала, що група "Руки вверх" займається підтримкою Путіна", - вказала вона.

За словами Українки, було б краще, якби в Україні створили списки виконавців, яких можна слухати.

В Одесі стався скандал через музику групи "Руки вверх"

Нагадаємо, що гучний скандал через пропутінську групу "Руки вверх" трапився в одному з дворів закладу Одеси. У мережі з'явилося відео, де пара чоловіків робить дівчатам зауваження, відзначаючи, що на одеських вулицях не повинно популяризуватися таке "г*вно".

У відповідь господиня закладу, яка записала безглузде вибачення, відзначилася хамством та вказала, що жителі Одеси не мають права їй нічого "пред'являти".

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