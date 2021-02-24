Голова Нацкомісії зі стандартів державної мови наголошує, що такий перехід може призвести до того, що Україна відмовиться від історичних надбань українського письменства минулих століть.

Україна не переходитиме на латинський правопис з кириличного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська на прес-конференції у Києві.

"Я думаю, що ми не перейдемо на латиницю, тому що це пов'язано з тим, що якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту її виникнення, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури. І це будуть дуже великі втрати, і це неприпустимо", - наголосила Демська.

Зокрема, вона стверджує, що якщо Україна відмовиться від кирилиці, то вона одразу відмовиться від усіх Євангелій, словників, граматики Олексія Павловського 1818-го року.

"Це неправильно, напевно. Тому думаю, що якнайшвидшого переходу на латиницю не буде", - підкреслила вона.

Також вона розповіла, що на Галичині у XIX-му столітті відбулася спроба впровадити латиницю.

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"Фактично 1833-м роком датовано початок так званої "азбучної війни", яка відбувалася впродовж усього століття", - сказала Демська.

"Йшлося про те, що латинські букви більше підходять для передавання того, як розмовляють українці (фонетичного складу українців). І впродовж усього XIX-го століття відбувалися різні перипетії, конфлікти та історії, які поверталися до того, щоб українська мова користувалася кирилицею, то щоб користувалася латиницею. Запустили дуже багато культурних і політичних практик у Галичині, і власне, ця "азбучна війна" завершилася тим, що українська мова залишилася при кирилиці", - додала Демська.

Перехід з кирилиці на латиницю: що відомо

Про ідею переходу на латиницю у 2018 році заговорив тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зокрема, він запропонував обговорити можливе введення в Україні латиниці поряд із кириличним алфавітом. До такої ідеї його спонукала пропозиція історика і журналіста з Польщі Земовіта Щерека.

На той час директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович тоді зазначав, що перехід України на латиницю може посилити русифікацію країни і зупинити перехід багатьох громадян на українську. Адже звична кирилична російська для багатьох буде простішою, ніж незнайома латинська українська.

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Автор: Віталій Саєнко