Тираж поштової марки дорівнює 500 тисяч екземплярів.

"Укрпошта" 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, випустить нову благодійну поштову марку "Вічна памʼять!".

Як повідомляє прес-служба поштового оператора, відсьогодні, 28 серпня, в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на марковий аркуш.

При цьому кошти, виручені від продажу марок, підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну.

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Зазначається, що тираж поштової марки дорівнює 500 тисяч екземплярів. Номінал - U становить 12 грн, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України. Плюс 3 грн, що є додатковим номіналом, призначеним для відрахування на благодійні цілі.

Також до поштової марки випущено конверт "Перший день".

"Укрпошта" - останні новини

18 серпня стало відомо, що українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати в "Укрпошті", зможуть забирати кошти закордоном. Тоді повідомлялося, що проект поки охоплює пенсіонерів, які перебувають в Польщі. Але згодом послуга розшириться й на інші країни.

Також український поштовий оператор до Дня Незалежності презентував спеціальний поштовий випуск "Україна-мати", що дорівнював тиражу в 600 тисяч примірників.

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