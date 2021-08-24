У голові колони, що розтягнулася на кілька кварталів, йдуть рідні та близькі воїнів, загиблих на сході країни.

В Одесі сотні людей беруть участь у Марш захисників і патріотів України. Періодично вони скандують: "Слава Україні!", "Героям слава!", "Одна єдина Україна!", "Смерть ворогам!", "Україна - понад усе!" та інше.

Як передає кореспондент УНІАН, масштабна хода стартувала в центрі міста - з Театральної площі від Одеського національного академічного театру опери та балету.

Учасники акції - військовослужбовці, представники патріотичних українських організацій та інші. У голові колони, що розтягнулася на кілька кварталів, йдуть рідні та близькі воїнів, загиблих на сході країни. Вони несуть портрети загиблих героїв.

Люди несуть великі розтяжки: "Нас об'єднала Україна", "З Днем Незалежності, Україно!", "Україна або смерть!". Також в колоні кілька десятків людей пересуваються з багатометровим синьо-жовтим полотнищем. У інших людей в руках - прапори України, червоно-чорні прапори, квіти.

Хода проходить під українські музичні твори (у колоні – автомобіль з відповідним обладнанням) у супроводі поліції.

Читайте такожЧерез металошукачі у центрі Києва утворилися черги охочих подивитись на парад (фото)Колона від театру пройшла по одній з центральних вулиць міста – Рішельєвській, завершиться марш у Сквері Героїв Небесної Сотні – біля меморіального каменю, закладеному на місці спорудження майбутнього Меморіалу воїнам Одеси. Тут запланований мітинг.

Раніше УНІАН повідомляв про трансляцію військового параду і виступу Зеленського.

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Автор: Лариса Козова