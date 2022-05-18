В організації наголошують, що чим довше триватиме війна в Україні, тим більше зростатимуть гуманітарні потреби.

В Україні через війну спостерігається найбільша криза з переміщення людей у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Агентства ООН у справах біженців Вікторія Андрієвська повідомила на брифінгу.

"Родини українців були змушені покинути домівки, і на сьогодні це є найбільша криза переміщення людей у світі. Більш ніж 8 млн людей є переміщеними", - зазначила вона.

За словами Андрієвської, ООН наразі надає переміщеним українцям готівкову і гуманітарну допомогу та послуги захисту.

"Попри наші зусилля потреби в Україні зростають. І чим довше триватиме ця війна, тим більше зростатимуть потреби, і тим більше буде потрібна підтримка з боку міжнародної гуманітарної спільноти", - підкреслила вона.

За її словами, створена окрема програма готівкової допомоги переміщеним особам, завдяки якій люди можуть забезпечити себе найнеобхіднішим – їжею, ліками, одягом, покрити частково оренду житла.

Андрієвська зауважила, що йдеться про невеликі суми, але вони є важливими для людей, які вимушені були швидко залишити домівки.

"Зараз в нас вже більш ніж 300 тис. людей зареєструвались для отримання такої готівкової допомоги. Протягом трьох місяців будуть виплачуватись такі невеликі суми", - сказала вона.

Представник Управління ООН з Гуманітарних питань Савіано Абрю повідомив, що програмою ООН з виплати грошової допомоги вже охоплено 700 тис. людей з України.

"Ми говоримо про те, наскільки швидко криза розвивається – 25% населення мали втекти зі своїх будинків, і всередині країни майже 16 млн наразі потребують гуманітарної підтримки", - зазначив він.

За словами Абрю, ООН продовжує брати участь в організації гуманітарних коридорів для цивільних осіб у зонах бойових дій. Зокрема він нагадав, що спільно із колегами із Комітету Червоного хреста забезпечили евакуацію більш ніж 600 цивільних людей з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цього результату, за його словами, було 3 раунди перемовин. Наразі, зазначив він, продовжуються контакти на вищих рівнях з обома сторонами конфлікту, щоб домовитись про безпечні коридори, щоб люди могли виїхати з інших зон бойових дій.

При цьому він наголосив, що ООН не залучалась до евакуації українських бійців з "Азовсталі".

"Щодо бійців я не можу вдаватися у ці подробиці, тому що це не входить у повноваження ООН. Ми не залучені операційно в евакуацію військовослужбовців. Це домовленість між двома сторонами", - сказав представник Управління ООН з гуманітарних питань.

Раніше, як писав УНІАН, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, академік Елла Лібанова заявила, що через виїзд за кордон великої кількості жінок та дітей Україну може очікувати демографічна криза. Щоб її уникнути, потрібно не втрачати зв'язок з українськими біженками та стимулювати їх надалі повертатись в Україну.

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