Там тим, хто евакуювався, нададуть всю необхідну допомогу, в тому числі психологічну.

Для жителів Херсонщини, які вирішили евакуюватися із тимчасово окупованих територій, у Запоріжжі запрацював хаб для переселенців.

Про це повідомив голова Херcонська ОДА Ярослав Янушевич.

"У транзитному хабі "Я – Херсон" жителі області можуть отримати нічліг, гарячу їжу, прийняти душ, також їм нададуть всю необхідну допомогу, в тому числі психологічну", - повідомив він.

Як писав УНІАН, з початку липня мешканців Херсонської області закликають терміново евакуюватися. Зокрема, з таким закликом звертався мер окупованого міста Олешки Херсонської області.

"Шановні мешканці Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ йдуть", - написав Євген Рищук.

Жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей їздять на підконтрольну Україні території через Василівку.

З 1 серпня окупанти посилили правила виїзду через Василівку. Тепер потрібен спецпропуск, який можна отримати в комендатурі загарбників.

Наразі ворог тримає на блокпосту окупантів у Василівці тисячі людей. Повідомлялося, що в черзі на евакуацію померли вже 10 осіб. А новонароджена дитина, яку окупанти дві доби тримали на блокпості, потрапила до лікарні з тепловим ударом.

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