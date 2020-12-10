До вбивства українця в аеропорту Лісабона причетні офіцери іміграційно-прикордонної служби / фото ua.depositphotos.com

Уряд Португалії вирішив виплатити компенсації дружині та дітям вбитого в аеропорту Лісабона українця Ігоря Гоменюка.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я був на зв'язку з португальським колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - написав Кулеба.

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Вбивство українця в аеропорту Лісабона

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Автор: Віталій Саєнко