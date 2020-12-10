Глава МЗС очікує, що за підсумками розслідування суд у Португалії встановить винним належне покарання.

Уряд Португалії вирішив виплатити компенсації дружині та дітям вбитого в аеропорту Лісабона українця Ігоря Гоменюка.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я був на зв'язку з португальським колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - написав Кулеба.

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Вбивство українця в аеропорту Лісабона

У березні стало відомо, що поліція розслідує смерть 40-річного українця Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона. Спочатку повідомлялося, що він помер від приступу епілепсії.

Пізніше португальські ЗМІ повідомили про можливу насильницьку смерть. За підозрою у вбивстві Гоменюка заарештували трьох офіцерів іміграційно-прикордонної служби.

У поліції заявили, що ймовірний злочин був вчинений у Центрі тимчасового затримання в аеропорту.

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Автор: Віталій Саєнко