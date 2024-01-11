За словами військового, дискусії навколо мобілізації вже давно перетворилися на неконструктивний срач.

Дискусія навколо мобілізації в Україні давно перейшла у "срач". Це, на жаль, абсолютно неконструктивна історія.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко в інтерв'ю Radio NV. На його переконання, розмови навколо мобілізації неконструктивні банально через те, що суспільство знаходиться в дискусії навколо окремих деталей і пропозицій, переважно не розуміючи, що йдеться про системну історію.

"І всі ці дискусії навколо того, чи буде жеребкування, чи не буде жеребкування, мають ходити більш заможні люди в армію чи вони мають відкупитися, насправді другорядні, порівняно з тим, що йдеться про реконструкцію всієї системи мобілізації, яка наразі є далеко не настільки ефективною, наскільки має бути", - зазначив Гудименко.

За його словами, серед військових на фронті вже сформувалася думка щодо мобілізаційних процесів в Україні.

"Я не можу розписуватися за кожного бійця Збройних сил, але переважна більшість із тих, із ким я спілкуюся зараз, - із моїх побратимів, знайомих, товаришів і друзів - усі говорять про те, що, з погляду армії, скидається на те, що суспільство хоче і далі вважати армію котиками, зайчиками, захисниками і ставити лайки в соціальних мережах, але не замінювати їх в окопах. І ставлення армії до цієї позиції суспільства, думаю, не треба його артикулювати зайвий раз: воно дуже просте та зрозуміле", - сказав Гудименко.

Закон про мобілізацію - останні новини

Раніше Гончаренко заявляв, що Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики вважає, що в законопроекті про мобілізацію є корупційні ризики.

Це підтвердила голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, яка зазначила, що дійсно в урядовому законопроекті про мобілізацію виявлено низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків.

Також, за словами Гончаренка, недоліки знайшов і Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Там проголосували за те, щоб рекомендувати профільному комітету доопрацювати його з урахуванням альтернативних законопроектів.

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