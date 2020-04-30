Плати, а потім оскаржуй. "Листи щастя" для водіїв повернуть після карантину

Тетяна Перевощикова

Наразі в Україні складна ситуація у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Масштаби дорожньо-транспортного травматизму у нас значно випереджають аналогічні показники більшості держав світу. Так, лише у першому кварталі поточного року через ДТП по всій Україні загинуло 748 людей і 6690 травмовано. Однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод є перевищення максимально дозволеної швидкості руху.

Саме задля стимулювання водіїв дотримуватись ПДР та не перевищувати швидкість руху автомобіля з 1 травня 2020 року мала запрацювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Втім, за повідомленнями МВС, система запрацює і «листи щастя» почнуть розсилати, як тільки «завершаться офіційно встановлені урядом обмеження».

Проблема в тому, що під час документування порушень, ПДР не встановлювали хто керував машиною, а притягували до відповідальності автовласника, а це - суперечливий факт

Спроби запуску автоматичного контролю порушень ПДР вже здійснювались, наприклад, у 2007–2010 роках. Останні «листи щастя» надсилали у 2010 році.

Тоді ДАІ укомплектували інструментами моніторингу «Візир». Апарат фіксував швидкість руху транспортного засобу. Правоохоронці використовували їх для документування порушень. Лист відправляли автовласникові з вкладеним фото авто із записаною швидкістю. Згодом генпрокуратура видала постанову про незаконність застосування «Візирів». Підтримав рішення і Конституційний суд. У 2010 році використання приладів визнали незаконним.

Проблема в тому, що під час документування порушень, ПДР не встановлювали хто керував машиною, а притягували до відповідальності автовласника, а це - суперечливий факт.

Задля уникнення колишніх помилок, наразі, Інструкцією (Наказ МВС України № 13 від 13.01.2020) передбачені підстави звільнення від відповідальності за адміністративні правопорушення.

Так, відповідальна особа або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами, звільняється від відповідальності за адміністративне правопорушення, якщо протягом 20 календарних днів із дня вчинення відповідного правопорушення або з дня набрання адміністративною постановою законної сили:

1) така особа надала до уповноваженого підрозділу поліції документ, який підтверджує, що до моменту вчинення адміністративного правопорушення транспортний засіб вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать її транспортному засобу.

2) особа, яка керувала транспортним засобом на момент учинення зафіксованого адміністративного правопорушення, звернулася особисто до уповноваженого підрозділу поліції, уповноважений поліцейський якого виніс адміністративну постанову у вигляді штрафу, із заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності, а також надала документ (квитанцію) про сплату відповідного штрафу.

Така система на сьогодні працює в більшості країн Європейського Союзу та розвинутих країнах світу, причому їх досвід свідчить, що її запровадження радикально змінило ситуацію з безпеки на дорогах у кращий бік

Водночас, власник автомобілю може зареєструватися в спеціальному електронному кабінеті (e-driver.hsc.gov.ua) і внести інформацію до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача, щоб листи про порушення ПДР прямували саме йому.

Загалом, попри всі застереження, заперечення і несприйняття цієї нової спроби впровадження системи з боку окремих політиків та представників громадськості, найбільш дієвим, автоматична фіксація порушень Правил дорожнього руху все ж є ефективним та безальтернативним механізмом контролю за швидкісним режимом на дорогах. Така система на сьогодні працює в більшості країн Європейського Союзу та розвинутих країнах світу, причому їх досвід свідчить, що її запровадження радикально змінило ситуацію з безпеки на дорогах у кращий бік.

Слід також нагадати водіям, що власникам авто, відразу після того, як автоматична система запрацює, почнуть приходити постанови зі штрафом, а не нараховуватись штрафні бали. Річ у тім, що 24 квітня Верховна Рада підтримала скасування штрафних балів. До цього моменту норма про штрафні бали дозволяла здійснити в рік три «безкоштовних» порушення ПДР. Втім, і вона існувала лише в теорії. На практиці ця система не працювала, але її вирішили все одно скасувати. За словами авторів нового законопроекту, прощати водіям по три порушення правил поспіль — це занадто м'яко.

…Звичайно, багато автолюбителів та юристів будуть випробовувати на міцність систему автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху, вишукуючи її недоліки та оскаржуючи постанови до суду. А справжнім доказом ефективності й реальності змін може стати лише фактичне зменшення кількості ДТП.

Тетяна Перевощикова, адвокат Investment Service Ukraine