Українці все менше й менше хочуть, щоб на вулицях міст були нагадування про окупантів.

З початку вторгнення Росії в Україну все більше міст відмовляються від назв вулиць, навчальних та культурних закладів, які асоціюються зі країною-агресором. Спонтанну дерусифікацію запустили російські військові, які нещадно знищують українців.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, у Києві театр імені Лесі Українки більше не є театром російської драми. До цієї ініціативи під'єдналися й харківські театрали. Тут пройшла дерусифікація Державного академічного театру імені Пушкіна, який ще зовсім нещодавно був російським драматичним.

"Світова класика. У нас немає вистав, які були б дійсно російськими", - зазначила в.о. директора Харківського театру імені Пушкіна Олена Ткаченко.

Водночас до війни був російськомовний репертуар, скорочення якого не підтримували й самі актори.

"За кілька тижнів або днів до війни один з акторів звинуватив мене в радикалізмі, тому що я переклала українською мовою репертуарний спектакль. Він сказав, що це занадто радикальні заходи, а через кілька днів почалася війна і я думаю, що він зрозумів, що таке "радикально", - розповіла режисер театру Ольга Турутя-Прасолова.

Найбільший проспект Харкова та найбільший спальний район досі офіційно Московський. Саме тут розташований багатостраждальний житловий масив Салтівка, який росіяни покалічили найбільше. У Харкові кажуть, що після війни не залишать на вулицях жодного спогаду про Росію.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителі Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням дерусифікувати назви вулиць і площ у місті. Автори звернення вважають, що увічнення осіб, не причетних до Закарпатської культури та історії, не є доречним.

Крім того, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич запропонував перейменувати вулицю Московську в Маріупольську.

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