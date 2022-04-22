Олексій Данілов зазначив, що ніхто не знав масштаби нападу Росії.

Українська влада фізично не могла забезпечити евакуацію населення напередодні повномасштабної війни. Річ у тім, що не було розуміння масштабності наступу ворога.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов В інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, Україна була готова до нападу з боку Російської Федерації.

"Коли люди сидять і розмірковують: "Ось треба було евакуювати!"... Для цього потрібно було чітко розуміти, що це буде саме тут. Ми повинні були евакуювати всю країну, скажіть, будь ласка? Ось потрібно було евакуювати бучу. Ну добре. А Чернігів потрібно було евакуювати? А Суми потрібно було евакуювати? А Херсон? А Миколаїв? Люди, які це говорять, просто не уявляють масштабів і не уявляють, як все це працює", - заявив Данилов.

При цьому він зазначив, що ніхто не міг уявити, що російські військові так будуть себе вести цивільним населенням.

"Це просто виходить за межі всякого здорового глузду", - підсумував секретар РНБО.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

В ООН підрахували, що в Україні від рук російських військових загинули понад 2 тисячі цивільних. Зокрема, серед загиблих 537 чоловіків, 327 жінок, 38 дівчаток і 60 хлопчиків, а також 71 дитина і 1039 дорослих, стать яких ще не вдалося встановити.

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