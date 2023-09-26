На облік мають стати протягом найближчих трьох років.

З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували.

В роз’ясненні Міністерства охорони здоров’я наголошується, що постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації, а облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.

В МОЗ зазначають, що всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушерка, сестра медична, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо вже мають перебувати на військовому обліку.

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"Ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначають, що понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не враховані.

"Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років", - наголошують в МОЗ.

В повідомленні сказано, що від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

В МОЗ підкреслюють, що до 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про неї Територіальний центр комплектування. Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для взяття на військовий облік.

Військовий облік для жінок з 1 жовтня - останні новини

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що з 1 жовтня жінки-медики підлягатимуть обов’язковому військовому обліку. Але до них, на відміну від чоловіків, застосовувати обмеження на виїзд за кордон поки що не планують.

Демченко зазначив, що з 1 жовтня військовозобов’язані жінки перебуватимуть в окремій категорії обліку і щодо них обмеження на виїзд за кордон не будуть застосовувати.

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