Волонтер Стерненко отримав посаду в Міноборони: Федоров розкрив деталі

Волонтер Сергій Стерненко долучився до команди міністра оборони Михайла Федорова та став його радником. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зустрівся з волонтером Сергієм Стерненком. Нещодавно він мав розмову з Президентом - ми поглиблюємо співпрацю для виконання поставлених завдань. Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", - написав він.

За його словами, є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз.

"Перший - базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати - військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз. Ще один фокус - аналітика та ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога", - додав Федоров.

Міністр стверджує, що їхня мета - допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян:

"Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом - ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових".

Очільник відомства зазначив, що вони поділяють спільне бачення розвитку дронових підрозділів і розраховують на практичні результати від цієї співпраці.

Замах на Стерненка

1 травня на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Згодом волонтера прооперували і він натякнув, що до нападу, ймовірно, причетна Росія.

