Жінка розповіла, що трагічну звістку їй приніс дідусь героя.

Мати Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" пригадала, що відчувала тривогу у день його смерті та напередодні.

Про це Оксана Коцюбайло розповіла в інтерв'ю Front 18. За словами жінки, незрозуміла тривога охопила її 6 березня 2023 року. Мати героя не могла найти собі місця та написала повідомлення синові. Наступного дня вона дізналася, що Дмитро загинув, а на її смс він так і не відповів.

"Я йому ще написала: "Діма, як ти?", – і він мені вже не відписав", - пригадала мати.

Наступного Оксана пішла на роботу, а рідні запевняли її, що перейматися не варто. Особливо жінку заспокоювала сестра.

"Вона каже, що ти переживаєш, він знає, що до чого. Та твій Діма такий розумний, він - безсмертний", – сказала жінка.

Трагічну звістку про смерть "Да Вінчі" мати дізналась після роботи від його дідуся.

"Я ще до нього (дідуся – УНІАН) кажу: "Ну, що ти говориш, як нема?", – але нема, каже, Діми. Діма загинув. У мене таке враження, що я того дня також померла і до сьогодні не можу збагнути... Усе сиджу та чекаю, що він має подзвонити. Стою на могилі та мені здається, що то не його могила", - сказала мати.

Загибель "Да Вінчі"

Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бою за Бахмут, отримавши важке поранення в шию. Попрощатися із воїном прийшов, зокрема, президент Зеленський. Показово, що віддати шану укрїнському герою тоді прийшла навіть прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

Нещодавно мама Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" розкрила таємницю позивного сина. "Тому що він малював і його так прозвали "Да Вінчі". Дали йому позивний "Да Вінчі", – сказала Оксана Коцюбайло.

Вас також можуть зацікавити новини: