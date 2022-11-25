Після відсутності води спочатку варто провести її спуск.

У Києві вже відновили водопостачання. Після масованої ракетної атаки 23 листопада без води залишилася уся столиця, проте комунальники доклали максимум зусиль, аби ліквідувати наслідки атаки рашистів.

У КМДА вже повідомили, як використовувати воду після тривалого відключення. Наголошується, що у Києві вода відповідає нормам, проте фахівці радять спочатку провести її спуск.

"У столиці здійснюються усі необхідні заходи для очищення води, що подається у водопровід. Однак, враховуючи її тривалу відсутність та стан мереж, фахівці Держпродспоживслужби все ж радять звертати увагу на прозорість та запах води і повідомляти у разі відхилень", - йдеться у повідомленні.

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Так, для використання води централізованого водопостачання після тривалого відключення спочатку потрібно:

провести спуск води;

налити трохи води у прозорий посуд та візуально оцінити її колір. Варто звернути увагу на те, чи є неї сторонні запах та домішки;

якщо у воді є виражені ознаки забруднення, такі як незвичний колір, сторонній запах або домішки, вживати її не можна.

"Фахівці також рекомендують використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника і частіше проводити огляд фільтруючих елементів. Окрім того, Держпродспоживслужба радить мінімізувати вживання сирої води. Використовувати кип’ятіння як додатковий захід знезараження питної води", - додали у КМДА.

Наслідки ракетної атаки у Києві: що відомо

23 листопада, після масованої ракетної атаки РФ по Україні, постачання води призупинили в усьому Києві. У столиці ракета влучила в об'єкт інфраструктури, тому у місті також екстрено відключили світло. 24 листопада у КМДА повідомляли, що на той час у Києві перебували без електроенергії 70% будинків.

Після цього мер міста Кличко закликав городян готуватися до "найгіршого сценарію" відключення електроенергії під час низьких температур. Він також повідомив, що у Києві готуються до часткової евакуації населення.

25 листопада стало відомо, що половина Києва працює у режимі аварійного відключення світла. Між тим водопостачання відновлено повністю, але у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води.

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