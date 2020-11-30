Влітку 2018 року дана особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів.

Ведучій новин на російському телеканалі «РБК» заборонено в’їзд в Україну на три роки через незаконне відвідування тимчасово окупованого Росією Криму.

Читайте такожСБУ дозволила відвідувати Україну двом іспанським журналістам з чорного спискуПро це повідомляє відділ комунікацій зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, Державна прикордонна служба проводить постійно. Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Вінниччині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що український кордон вона перетинала в пункті пропуску «Могилів-Подільський».

Під час паспортного контролю стосовно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим.

Для з’ясування всіх обставин була проведена додаткова перевірка. Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі «РБК», а до цього – на низці інших каналів.

Влітку 2018 року дана особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ.

За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетині кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку.

За даними джерел видання «Українська правда», мова йде про ведучу Світлану Чебан. У своєму Instagram вона має докази відвідин Криму в 2018 році.

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Автор: Костянтин Гончаров