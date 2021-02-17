Максим Кривош обвинувачується за сімома статтями Кримінального кодексу.

Обвинувальний акт щодо Максима Кривоша, який у липні 2020 року у центрі Луцька захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами, скеровано до суду.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо озброєного терориста, який 21 липня 2020 року захопив у центрі Луцька рейсовий автобус з пасажирами», - йдеться у повідомленні.

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За матеріалами СБУ, він обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), ч. ч. 1 і 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 280 (примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Зазначається, що слідчі органів безпеки направили до суду матеріали відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом.

Захоплення заручників у Луцьку: що відомо

21 липня 2020 року озброєний житель Волині Максим Кривош захопив у центрі Луцька рейсовий автобус «Краснилівка-Берестечко» з 13 пасажирами. Ввечері того ж дня співробітники СБУ спільно з Нацполіцією звільнили всіх заручників і затримали зловмисника.

У суді Кривош назвав свій вчинок перфомансом. Під час перебування під вартою Кривош встиг оголосити голодування - йому не сподобалися умови в СІЗО.

Психіатрична експертиза визнала осудність Максима Кривоша.

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Автор: Світлана Макринська