Коли включать воду у місті – невідомо.

Сьогодні з 15:00 Житомир повністю відключений від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі. Про це повідомляє Комунальне підприємство "Житомирводоканал".

"Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу", – йдеться у повідомленні.

Задля відновлення цілісності каналізаційної мережі комунальні працівники з 15:00 призупинили водопостачання у місті.

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У коментарях у соцмережах мешканців міста турбує питання того, як довго не буде водопостачання. Цікавляться, чи організовуватимуть підвіз води.

Водночас у "Житомирводоканалі" поки не називають термінів усунення наслідків аварії.

"Просимо набратися терпіння доки ми ліквідуємо порив", - йдеться в повідомленні.

Стан водоканалів в Україні

Вітчизняні постачальники води — водоканали — вже багато років перебувають у глибокій фінансовій кризі. Через це значна частина з них не може стало забезпечувати стабільне водопостачання. Наявний тариф на водопостачання давно перестав бути економічно обґрунтованим.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, водоканали потребують близько 40 млрд доларів, щоб відновити мережі по всій Україні.

З усім тим питання підняття тарифів на водопостачання та водовідведення поки не розглядається. У липні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тариф на холодну воду, але згодом це рішення було скасовано після втручання вищого керівництва країни.

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