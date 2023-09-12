Крім того, на присадибній ділянці були гранати. Це були боєприпаси часі Другої світової війни.

У Житомирі жінка знайшла на городі цілий арсенал зброї часів Другої світової війни, коли копала картоплю.

Як повідомляє поліція Житомирщини, інцидент стався вчора, 11 вересня. На спецлінію 102 зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що виявила на присадибній ділянці виявила предмети, схожі на боєприпаси.

Як встановили правоохоронці, на відстані близько 15 метрів від житлового будинку у землі схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

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Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Замінована Україна - останні новини

Станом на початок вересня сапери ДСНС знешкодили вже близько 430 тисяч боєприпасів, якими російські окупанти забруднили нашу територію.

За оцінками Міноборони, для розмінування Україні територій необхідно щонайменше 5 тисяч фахівців. За умов їхньої нестачі процес розмінування може тривати десятиліттями.

Професійні сапери передусім розміновують лінії електропередач та критичну інфраструктуру. Однак малопомітними вибухобезпечними предметами рясно засіяні поля, подвір’я мешканців прикордонних та деокупованих областей України. Через це з’являється чимало саперів-аматорів.

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