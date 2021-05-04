Регіон переходить у «помаранчеву» карантинну зону.

У Житомирській області з 5 травня скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Таке рішення прийняте сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на Урядовому порталі.

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в області впродовж останнього місяця значно покращилась епідситуація.

«Щотижнева кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зменшилася за місяць у три рази. Завантаженість ліжок з киснем менше за цільовий показник і складає 39%. Рівень госпіталізації - менше 60 осіб на 100 тисяч і становить 59 осіб на 100 тисяч населення. Коефіцієнт виявлення нових випадків впродовж 7 днів становить менше 16%. І охоплення тестуваннями перевищує встановлений постановою уряду показник майже в два рази», - повідомив Ляшко.

Він додав, що на сьогодні є всі передумови для виходу з «червоного» рівня епіднебезпеки. І оскільки все ще спостерігається перевищення на 5% епідпорогу щодо захворюваності на грип і ГРВІ в регіоні діятиме «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.

Голові Житомирської ОДА Віталію Бунечку доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. Також він має забезпечити щоденну оцінку епідемічної ситуації в регіоні, зокрема, на рівні об’єднаних територіальних громад, та за необхідності запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, направлені на стримування поширення COVID-19.

Карантин в Україні: ситуація на тепер

На даний час в «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають 7 областей України: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська.

3 травня в Україні було виявлено 2 тис. 472 нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли 166 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2 млн осіб, померли – 44 тис. 916.

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Автор: Вікторія Токарєва